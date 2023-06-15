Міністри оборони та військові озвучили підсумки за результатами засідання «Рамштайн», фото - Ллойд Остін

https://racurs.ua/ua/n184119-ministry-oborony-ta-viyskovi-ozvuchyly-pidsumky-za-rezultatamy-zasidannya-ramshtayn.html

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Новий «Рамштайн» провели друзі України. Майже 50 союзників 15 червня обговорювали посилення бойових спроможностей України під час вже 13 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

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Основні висновки та результати такі:

Позиція антипутінської коаліції незмінна: «Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно».

Канада надасть ще $500 млн на снаряди ППО, щоб захистити небо України. Пакет допомоги включатиме понад 200 критично важливих ракет протиповітряної оборони, які допоможуть захистити наше небо.

США, Велика Британія, Данія та Нідерланди відправлять Збройним Силам України сотні ракет для ППО.

Данія оголосила про виділення додаткових 2,6 млрд доларів на військову підтримку.

Анонсовано навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Німеччина та Польща зобов’язуються обслуговувати танки «Leopard».

Норвегія, Німеччина та Данія оголосили про нові пакети військової допомоги для України.

Крім того, голова Об'єднаного Комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі запевнив:

США надаватимуть Україні озброєння до того моменту, поки Росія не припинить агресію. Сотні тисяч росіян окопалися і чекають на українців. Це буде важка битва. Але Україна все одно переможе.

Також Олексій Резніков і генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг обговорили в Брюсселі проєкти, що полегшать співпрацю і принесуть практичні результати в зміцненні потенціалу оборони та безпеки.