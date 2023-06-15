Ракурсhttps://racurs.ua/
Міністри оборони та військові озвучили підсумки за результатами засідання «Рамштайн», фото - Ллойд Остін
Міністри оборони та військові озвучили підсумки за результатами засідання «Рамштайн»https://racurs.ua/ua/n184119-ministry-oborony-ta-viyskovi-ozvuchyly-pidsumky-za-rezultatamy-zasidannya-ramshtayn.htmlРакурс
Новий «Рамштайн» провели друзі України. Майже 50 союзників 15 червня обговорювали посилення бойових спроможностей України під час вже 13 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».
.
Основні висновки та результати такі:
- Позиція антипутінської коаліції незмінна: «Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно».
- Канада надасть ще $500 млн на снаряди ППО, щоб захистити небо України. Пакет допомоги включатиме понад 200 критично важливих ракет протиповітряної оборони, які допоможуть захистити наше небо.
- США, Велика Британія, Данія та Нідерланди відправлять Збройним Силам України сотні ракет для ППО.
- Данія оголосила про виділення додаткових 2,6 млрд доларів на військову підтримку.
- Анонсовано навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Німеччина та Польща зобов’язуються обслуговувати танки «Leopard».
- Норвегія, Німеччина та Данія оголосили про нові пакети військової допомоги для України.
Крім того, голова Об'єднаного Комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі запевнив:
США надаватимуть Україні озброєння до того моменту, поки Росія не припинить агресію. Сотні тисяч росіян окопалися і чекають на українців. Це буде важка битва. Але Україна все одно переможе.
Також Олексій Резніков і генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг обговорили в Брюсселі проєкти, що полегшать співпрацю і принесуть практичні результати в зміцненні потенціалу оборони та безпеки.
Читайте також
Поділ майна подружжя
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Загрузка...