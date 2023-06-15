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Ракурс
Міністри оборони та військові озвучили підсумки за результатами засідання «Рамштайн», фото - Ллойд Остін

Міністри оборони та військові озвучили підсумки за результатами засідання «Рамштайн»

15 чер 2023, 20:33
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Новий «Рамштайн» провели друзі України. Майже 50 союзників 15 червня обговорювали посилення бойових спроможностей України під час вже 13 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».


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Основні висновки та результати такі:

  • Позиція антипутінської коаліції незмінна: «Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно».
  • Канада надасть ще $500 млн на снаряди ППО, щоб захистити небо України. Пакет допомоги включатиме понад 200 критично важливих ракет протиповітряної оборони, які допоможуть захистити наше небо.
  • США, Велика Британія, Данія та Нідерланди відправлять Збройним Силам України сотні ракет для ППО.
  • Данія оголосила про виділення додаткових 2,6 млрд доларів на військову підтримку.
  • Анонсовано навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
  • Німеччина та Польща зобов’язуються обслуговувати танки «Leopard».
  • Норвегія, Німеччина та Данія оголосили про нові пакети військової допомоги для України.

Крім того, голова Об'єднаного Комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі запевнив:

США надаватимуть Україні озброєння до того моменту, поки Росія не припинить агресію. Сотні тисяч росіян окопалися і чекають на українців. Це буде важка битва. Але Україна все одно переможе.

Також Олексій Резніков і генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг обговорили в Брюсселі проєкти, що полегшать співпрацю і принесуть практичні результати в зміцненні потенціалу оборони та безпеки.

Джерело: Ракурс


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