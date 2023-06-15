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Війна в Україні – це марафон, а не спринт - очільник Пентагону про "Рамштайн-13"
Війна в Україні — це марафон, а не спринт — очільник Пентагону про «Рамштайн-13»https://racurs.ua/ua/n184113-viyna-v-ukrayini-ce-marafon-a-ne-sprynt-ochilnyk-pentagonu-pro-ramshtayn-13.htmlРакурс
У Брюсселі завершилося 13-те засідання у форматі «Рамштайн». На ньому обговорили «літакову коаліцію», підготовку українських пілотів і ремонт бойової техніки, зокрема танків Leopard.
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У Твіттер міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Нідерланди та Данія повідомили про прогрес у планах підготовки українських пілотів на F-16.
Під час засідання також стало відомо, що Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО. Передача вже почалась і має завершитись за кілька тижнів.
Перед засіданням біля штаб-квартири НАТО із плакатом стояла чотирирічна українка Стефанія Лавренко. На плакаті був заклик до НАТО — «Дайте крила, щоб захистити нашу свободу».
Справді, головною темою засідання була «пташина коаліція».
На зустрічі обговорили й постачання нових танків Leopard, а також прогрес Німеччини та Данії у реалізації планів підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
Завдяки історичній підтримці народів доброї волі з усього світу, Україна має хороші можливості для подолання викликів, які ще попереду. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, — підсумував міністр оборони США.
Остін оголосив про мільярдні внески країн групи «Рамштайн» у зміцнення оборони України. Їх оголосили під час засідання Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Італія, Норвегія, Німеччина.
Міністр оборони Олексій Резніков після засідання у форматі «Рамштайн» в Брюсселі повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.
Він підкреслив, що навчання почнуть спершу на винищувачах F-16, цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни.
Ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що ми матимемо опцію тестувати можливості там, — додав міністр.