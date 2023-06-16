Российские «штурмовики» грабят своих. Фото: Слово і діло

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Мародерство російських військових процвітає у тимчасово окупованих районах Луганської області.

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В ОРЛО відзначається суттєве збільшення спроб продажу військового майна військовослужбовцями окупаційної армії. Здебільшого грабують новобранці нещодавно створених штурмових загонів «шторм-z», які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Про це 16 червня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Російські так звані штурмовики, яким росія не виплачує обіцяну за контрактом платню, компенсують «збитки» грабунком. Окупанти вилучають у своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном.

У ГУР наголошують, що «штурмовики» крадуть у своїх — здебільшого забирають автозапчастини, шини та паливо. Крадене вони намагаються збути й найближчих населених пунктах, а далі їдуть у «невідомому напрямку».

Розвідники зазначають, що випадки дезертирства почастішали та в регулярних частинах окупаційної армії. На втечу загарбників вплинув не лише розпочатий Україною контрнаступ, але й скасування відпусток для військових задіяних в Україні. Так, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.

Нагадаємо, у травні Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало аудіоперехоплення розмови загарбника, де він розповідає, що на Луганському напрямку росіяни за ніч вбили не менше 400 цивільних.