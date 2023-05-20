Рашист розповів своїй бабусі, як "викосив" за ніч 400 цивільних на Луганському напрямку

https://racurs.ua/ua/n183249-rashyst-rozpoviv-svoyiy-babusi-yak-vykosyv-za-nich-400-cyvilnyh-na-luganskomu-napryamku-audio.html

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Росіянин розповів своїй бабусі, як «викосив» за ніч понад 400 цивільних на Луганському напрямку.

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Головне управління розвідки Міноборони України 20 травня опублікувало аудіоперехоплення розмови загарбника, де він розповідає, що на Луганському напрямку росіяни за ніч вбили не менше 400 цивільних.

Аудіоролик перехоплення ГУР оприлюднив у своїх соцмережах.

Просто нам наказали, хлопці, заберіть Кремінну, просто ми її всю, бабусю, викосили, — заявив він.

Окупант розповідає також, що «думаю ну убьют-убьют…я зато знаю то, что за собой столько-то людей заберу», «с ночи до утра мы просто всё расп*дарашивали, просто косили, выкашивали».