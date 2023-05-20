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Ракурс
Рашист розповів своїй бабусі, як "викосив" за ніч 400 цивільних на Луганському напрямку

Рашист розповів своїй бабусі, як «викосив» за ніч 400 цивільних на Луганському напрямку (АУДІО)

20 тра 2023, 19:34
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Росіянин розповів своїй бабусі, як «викосив» за ніч понад 400 цивільних на Луганському напрямку.


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Головне управління розвідки Міноборони України 20 травня опублікувало аудіоперехоплення розмови загарбника, де він розповідає, що на Луганському напрямку росіяни за ніч вбили не менше 400 цивільних.

Аудіоролик перехоплення ГУР оприлюднив у своїх соцмережах.

Просто нам наказали, хлопці, заберіть Кремінну, просто ми її всю, бабусю, викосили, — заявив він.

Окупант розповідає також, що «думаю ну убьют-убьют…я зато знаю то, что за собой столько-то людей заберу», «с ночи до утра мы просто всё расп*дарашивали, просто косили, выкашивали».

Джерело: Ракурс


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