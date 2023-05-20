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Рашист рассказал своей бабушке, как "выкосил" за ночь 400 гражданских на Луганском направлении

Рашист рассказал своей бабушке, как «выкосил» за ночь 400 гражданских на Луганском направлении (АУДИО)

20 мая 2023, 19:34
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Росіянин розповів своїй бабусі, як «викосив» за ніч понад 400 цивільних на Луганському напрямку.


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Головне управління розвідки Міноборони України 20 травня опублікувало аудіоперехоплення розмови загарбника, де він розповідає, що на Луганському напрямку росіяни за ніч вбили не менше 400 цивільних.

Аудіоролик перехоплення ГУР оприлюднив у своїх соцмережах.

Просто нам наказали, хлопці, заберіть Кремінну, просто ми її всю, бабусю, викосили, — заявив він.

Окупант розповідає також, що «думаю ну убьют-убьют…я зато знаю то, что за собой столько-то людей заберу», «с ночи до утра мы просто всё расп*дарашивали, просто косили, выкашивали».

Источник: Ракурс


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