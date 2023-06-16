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путин уничтожил пять Patriot, обещает сжечь центр Киева и бить по базам за границами Украины - видео русской дичи
путин уничтожил пять Patriot, обещает сжечь центр Киева и бить по базам за границами Украины — видео русской дичиhttps://racurs.ua/n184146-putin-unichtojil-pyat-patriot-obeschaet-sjech-centr-kieva-i-bit-po-bazam-za-granicami-ukrainy.htmlРакурс
Кремлівський виродок володимир путін, виступаючи на пленарному засіданні в рамках Петербурзького економічного форуму, заявив, що має «багато друзів-євреїв», які говорять про президента України, що «Володимир Зеленський — не єврей, а ганьба єврейського народу».
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Так путін відповів американському політологу Саймсу (він модерував пленарну сесію за участю президента рф), який сказав, що на Заході не розуміють звинувачень України в нацизмі, оскільки президент Зеленський — єврей.
Також путін, пише російське медіа РБК, заявив, що на території України під час Голокосту було знищено 1,5 млн євреїв.
Як же це можна заперечувати? — сказав воєнний злочинець.
Після цього у трансляції глядачам, що зібралися в залі, показали добірку кадрів про злочини, скоєні на території України та Польщі під час Другої світової війни. путін заявив, що чекав питння про нацизм в Україні і попросив підготувати ці відеоматеріали.
Російський самодур сьогодні зробив багато інших гучних заяв, хоча здебільшого вони не стосувалися економіки, яку обговорюють у Санкт-Петербурзі цими днями.
Ось частина цих прокламацій:
- Україна робить нові спроби контрнаступу, бої йдуть прямо зараз, у тому числі на Запорізькому напрямку, але шансів у Києва немає.
- У мене багато друзів євреїв з дитинства: вони стверджують, що Зеленський — не єврей, а ганьба єврейського народу. На п'єдестал у нього зведено послідовників Гітлера.
- Ті, хто каже, що росія потрапить у залежність від Китаю, самі вже давно до неї потрапили.
- Ні на одній із ділянок Україна не досягла своїх цілей, втрати у них більше, ніж 1 до 10. Скоро Україна перестане використовувати свою техніку, адже все, що вони використовують — це ззовні, так довго не повоюєш.
- У поляків свої цілі, вони сплять і бачать, як повернути Західну Україну, і все до цього йде.
- ЗСУ за час контрнаступу втратили 186 танків і 418 бронемашин.
- У нас є повне право вважати, що поставлене завдання денацифікації України є одним із ключових.
- Західні партнери відмовилися відрегулювати війну в Україні мирними способами, що змусило росію використовувати армію у спробі припинити цю війну.
- У США велика економіка, це заслуга американського народу, але сьогоднішнє керівництво зловживає їхньою довірою. У нас ніколи не було і немає мети дедоларизації російської економіки чи світової економіки.
Крім того, путін назвав F-16 для України «серйозною небезпекою» і пригрозив атакувати авіабази на території інших держав.
Якщо вони розташовуватимуться за кордоном України, а використовуватимуться в бойових діях, ми маємо подивитися, як нам вражати і де нам вражати ті засоби, які використовуються проти нас, — заявив російський диктатор.
путін також стверджував, що російська армія «успішно» знищує західні танки Leopard-2 і з винищувачами, які отримає Україна, нібито, буде те саме.
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