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Фирташ выиграл суд в Вене об экстрадиции в США
Фирташ выиграл суд в Вене об экстрадиции в СШАhttps://racurs.ua/n184145-firtash-vyigral-sud-v-vene-ob-ekstradicii-v-ssha.htmlРакурс
Український бізнесмен Дмитро Фірташ виграв суд у Відні про екстрадицію до США. Це означає, що справу доведеться розглядати заново, на що підуть роки.
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Агенція Assosiated Press розповіла 16 червня, що США підозрюють Фірташа у наданні 18,5 млн дол. хабаря індійським чиновникам за отримання дозволу на розробку родовищ титану в індійському штаті Андхра-Прадеш. Готову продукцію Фірташ планував продавати американській компанії Boeing, а річний прибуток від цього міг скласти близько 500 млн дол. Фірташ заперечує всі звинувачення.
У разі екстрадиції українського олігарха в Чикаго (США) йому, за американськими законами, загрожує понад 80 років вʼязниці з конфіскацією майна та арештом активів. У 2019 році про це «Голосу Америки» розповів юрист американський фірми Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.
У березні 2022 року Віденський суд відмовився поновлювати справу. Але вищий суд наразі виніс рішення на користь Фірташа і скасував рішення 2017 року. Тепер суддям у Відні доведеться заново розглянути питання про відправку Фірташа до Сполучених Штатів.
У червні 2019 року федеральний суддя Чикаго відхилив клопотання про відхилення обвинувачення проти Фірташа, який стверджував, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії.
Історія питання
Фірташа звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, а також корупційних схем за кордоном. Проте йому можуть змінити обвинувачення, якщо Фірташ піде на співпрацю з урядом США.
Фірташ добре знайомий з різноманітними фінансовими угодами, до яких залучені топполітики різних країн, у тому числі України та Росії. Тож можливо, що він має інформацію, яка може зацікавити Сполучені Штати. Тому для нього завжди є можливість співпрацювати й укласти угоду про визнання провини, де він надасть цю інформацію в обмін на зміну обвинувачень, — сказав Берд.
Він зазначив, що угода може призвести до судових справ проти відомих українських політиків і бізнесменів.
Берд додав, що можливість Фірташа залишитися на волі малоймовірна, але його буде захищати один з найвпливовіших адвокатів США — Ден Вебб. The Wall Stret Journal назвав його одним із найбільш високооплачуваних американських адвокатів. А Business Insider зарахував його до списку «11 адвокатів, яких ви не захочете побачити в опонентах».
Фірташа затримали у Відні ще 12 березня 2014 року за запитом американської влади — він перебував під слідством Федерального бюро розслідувань і був оголошений у міжнародний розшук. Його підозрюють у дачі 18,5 млн дол. хабара індійським чиновникам за дозвіл на розробку родовищ титану в індійському штаті Андхра-Прадеш.
13 березня Земельний суд Відня ухвалив рішення про екстрадиційний арешт, і через вісім днів Фірташ вийшов під заставу у 125 млн євро. Сам бізнесмен називав це переслідування політично вмотивованим і подав апеляцію. 30 квітня 2015 року суд Відня відхилив клопотання про екстрадицію.
Прокуратура оскаржила це рішення, і 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію Фірташа до США. Того ж дня Фірташа затримали. Цього разу — за запитом Іспанії, яка оголосила бізнесмена у міжнародний розшук ще наприкінці 2016 року. Там бізнесмена підозрювали у відмиванні коштів. Але австрійський суд відмовив у екстрадиції Фірташа до Іспанії.
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