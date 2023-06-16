Фірташ виграв суд у Відні про екстрадицію до США

https://racurs.ua/ua/n184145-firtash-vygrav-sud-u-vidni-pro-ekstradyciu-do-ssha.html

Ракурс

Український бізнесмен Дмитро Фірташ виграв суд у Відні про екстрадицію до США. Це означає, що справу доведеться розглядати заново, на що підуть роки.

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Агенція Assosiated Press розповіла 16 червня, що США підозрюють Фірташа у наданні 18,5 млн дол. хабаря індійським чиновникам за отримання дозволу на розробку родовищ титану в індійському штаті Андхра-Прадеш. Готову продукцію Фірташ планував продавати американській компанії Boeing, а річний прибуток від цього міг скласти близько 500 млн дол. Фірташ заперечує всі звинувачення.

У разі екстрадиції українського олігарха в Чикаго (США) йому, за американськими законами, загрожує понад 80 років вʼязниці з конфіскацією майна та арештом активів. У 2019 році про це «Голосу Америки» розповів юрист американський фірми Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

У березні 2022 року Віденський суд відмовився поновлювати справу. Але вищий суд наразі виніс рішення на користь Фірташа і скасував рішення 2017 року. Тепер суддям у Відні доведеться заново розглянути питання про відправку Фірташа до Сполучених Штатів.

У червні 2019 року федеральний суддя Чикаго відхилив клопотання про відхилення обвинувачення проти Фірташа, який стверджував, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії.

Історія питання

Фірташа звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, а також корупційних схем за кордоном. Проте йому можуть змінити обвинувачення, якщо Фірташ піде на співпрацю з урядом США.