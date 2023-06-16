Влада Грузії цькує McDonald's через книгу про Елтона Джона

https://racurs.ua/ua/n184144-vlada-gruziyi-ckuie-mcdonald-s-cherez-knygu-pro-eltona-djona.html

Ракурс

McDonald’s Грузія (McDonald's Georgia) відповіла на звинувачення у «ЛГБТ-пропаганді» через брошуру у дитячому меню Happy Meal.

.

У книзі розповідалося про британського музиканта Елтона Джона і згадувалося про його шлюб із Девідом Фернішем. Це стало приводом для шквалу критики та звинувачень компанії в ЛГБТ-пропаганді з боку представників правлячої партії («Грузинська мрія»), а пізніше і патріархії Грузії.

У заяві адміністрації компанії говориться, що книга, яка розповідає про Елтона Джона, його успіхи та любов до музики, вийшла в рамках програми Happy Meals Reader, що проводиться глобально. У компанії пояснюють, що це серія книг про відомих людей різних професій, які багато працювали, щоби стати легендою.

Книги Happy Meal Readers видаються за ліцензією Frances Lincoln Children’s books, є міжнародними, з однаковим для McDonald’s всіх країн змістом друкуються в Китаї, і за умовами ліцензії не допускається зміна їхнього змісту або контексту, — йдеться у поширеній у фейсбуці заяві компанії.

У McDonald’s нагадали, що сила людей у їхній різноманітності і сумно, коли «пропаганда використовує стать або орієнтацію людей для їх дискредитації, спотворює контекст і сприяє ще більшому пригніченню пригноблених».

Автори заяви також перепросили за неясність попереднього посту.

Раніше менеджмент компанії просив вибачення за помилку, зазначаючи, що зміст брошури було прямо скопійовано без урахування контексту. Пізніше цю заяву було видалено.

Представники партії «Грузинська мрія» останнім часом все частіше у своїх заявах виступають проти того, що вони називають «ЛГБТ-пропагандою». Опоненти звинувачують владу у маніпуляції темою прав сексуальних меншин для посилення антизахідних настроїв у країні.