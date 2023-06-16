Барабани в укриттях Києва скасовуються

https://racurs.ua/ua/n184143-barabany-v-ukryttyah-kyieva-vidminyautsya.html

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Договір на закупівлю барабанів для «психологічного розвантаження дітей» в столичних укриттях на понад 890 тис. грн розірвано, заявив т.в.о. голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Павло Бабій.

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За словами чиновника, він направив листи щодо проведення службового розслідування та створення комісії, яка перевірить обґрунтованість та доцільність закупівель музичних інструментів, овочерізок та сковорідок для укриттів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дніпровський район Києва закупив для облаштування укриттів понад 300 барабанів із натуральної шкіри та молоточків для них на понад 890 тис. гривень.

Лот називався «Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог».

Крім того, освітяни Дніпровського району Києва закупили для шкільних укриттів високотехнологічні овочерізки та сковорідки. Разом з барабанами для «психологічного розвантаження дітей» під час повітряних тривог закупівля становить понад 3,5 млн грн.

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