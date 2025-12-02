Прокуратура в Киеве задержала бывшего вице-президента «Энергоатома». Фото:

У Києві СБУ та прокуратура затримали колишнього т. в. о. першого віце-президента «Енергоатому» та колишнього першого заступника міністра енергетики.

Посадовця підозрюють маніпуляціях під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Це документ, який напряму стосується ядерної безпеки країни. Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко 2 грудня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,642 млн грн. А 12 серпня того ж року він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без жодних економічних підстав, покликаючись на нібито рішення німецького перестраховика «ЯСП».

Таким чином вартість послуг була завищена на 18,6 млн грн і ці гроші фактично вивели зі стратегічного підприємства.

У ході слідства з’ясувалося, що основний власник «Просто-Страхування» — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасники — ПАТ «Життя та Пенсія» і громадянин України.

Також правоохоронці знайшли ланцюг компаній з Кіпру, а згодом слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій, та на дочірнє підприємство «Р-Інтер». Це все привело до російського холдингу «РЕСО».

Прокурори наголосили, що це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки.

Очікується, що затриманому повідомлять про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 1 грудня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бізнесменові Тимуру Міндічу. Фігуранта справи щодо корупції в енергетиці заочно арештували. Прокурори заявили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для затримання Міндіча, зокрема при перетині кордону.