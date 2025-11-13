За двоих подозреваемых по делу о хищении в «Энергоатоме» внесли залоги. Фото:

https://racurs.ua/n210289-delo-mindicha-za-dvoih-podozrevaemyh-vnesli-zalogi.html

Ракурс

За двох підозрюваних у справі про розкрадання в «Енергоатомі» внесли застави.

Сьогодні Людмилі Зоріній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також на 60 днів у СІЗО відправили Лесю Устименко. Обидві були працівницями бек-офісу. Однак за Устименко вже сплатили 25 млн грн, а за Зоріну — 12 млн грн. Гроші вже надійшли на рахунок ВАКС. Про це журналіст Олег Новіков 134 листопада повідомив у Telegram.

Зазначається, що обидві фігурантки після звільнення з-під варти повинні прибути до правоохоронців за кожною вимогою. Їм заборонено виїжджати з Києва та Київської області без дозволу й повідомляти слідство про зміну свого місця проживання та/або місця роботи. Також їм не дозволено спілкуватися з особами, вказаними в ухвалі суду. Крім того, вони повинні здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Тим часом «Схеми» пишуть, що застави за Устименко та Зоріну внесла новостворена фірма зі статутним капіталом в 1 тис. грн. За даними YouControl, товариство не має у власності нерухомого майна чи автомобілів. Також журналісти не змогли знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності.

Нагадаємо, днями НАБУ заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики. Злочинна організація регулярно вимагала «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, вони мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. До незаконної схеми був причетний бізнесмен та співвласник фірми «Квартал 95» Тимур Міндіч, який упродовж 2025 року мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.