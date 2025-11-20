За Чернышева внесли более 51 млн грн залога. Фото:

Заставу внесли за колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова.

Дві фізичні особи сплатили за екс-посадовця, якого підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в енергетиці, 51,6 млн грн. Одна з осіб внесла 30 млн грн, а інша — 21,6 млн грн. Імена цих громадян не розкриваються. Про це повідомляють «Схеми» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Чернишова можуть звільнити з-під варти вже найближчим часом.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, яка організувала корупційну схему в сфері енергетики. Зловмисники регулярно отримували хабарі від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Ділки змогли відмити майже 100 млн дол.

У справі фігурують, зокрема, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч та колишній міністр енергетики Герман Галущенко.

Чернишову ж інкримінують незаконне збагачення. НАБУ задокументувало передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 млн дол. та майже 100 тис. євро готівкою. Сам фігурант свою провину заперечує.

