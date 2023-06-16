Делегация ЮАР заявила, что сегодняшний обстрел Киева - "дезинформация и неправда"

https://racurs.ua/n184149-delegaciya-uar-zayavila-chto-segodnyashniy-obstrel-kieva-dezinformaciya-i-nepravda.html

Ракурс

Делегація з Південної Африки на чолі з президентом Сирилом Рамафосою, яка прибула до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення свого бачення мирного плану для України, заперечує ракетну атаку росії, яка була здійснена якраз у її приїзд до української столиці.

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Про це повідомляє південноафриканський інформаційний портал news24.

Помічник Рамафоси Вінсент Магвеня підтвердив свою версію тим, що мешканці Києва одразу після завершення тривоги повернулися до нормального життя. На його думку, якби загроза справді існувала, люди не змогли б так легко вийти зі сховищ і піти у своїх звичних справах.

Ми всі були спантеличені, коли нас відвезли назад до готелю, і ми проїжджали вулицями, де люди вели звичайний день. Це дуже дивно і в якомусь сенсі є навмисною дезінформацією, — наголосив на останньому слові представник ПАР.

«Ракурс» писав, що лідерам африканських країн, які приїхали до Києва для обговорення мирної ініціативи, довелося спускатися в укриття на час ракетної атаки.

росія атакувала Київ ракетами під час візиту в Україну делегації африканських лідерів, серед яких президент ПАР, президент Замбії, президент Сенегалу, президент Коморських островів та прем'єр Єгипту.

Ракетна атака була безглуздою у військовому плані та безуспішною за підсумками.

росія витратила кілька десятків ракет на те, щоб показати справжнє ставлення путіна до ідей мирних переговорів. Крім того, на очах лідерів африканських країн, а Африка — це потенційний ринок продукції російського ВПК — були збиті всі запущені по Києву ракети.

Завтра лідери африканської делегації планують зустрітись з путіним в Санкт-Петербурзі.