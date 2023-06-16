Reuters: лідери африканських країн спускалися в укриття під час тривоги у Києві

https://racurs.ua/ua/n184141-afrykanski-myrotvorci-spuskalysya-v-ukryttya-pid-chas-tryvogy-u-kyievi-reuters.html

Ракурс

Лідерам африканських країн, які приїхали до Києва для обговорення мирної ініціативи, довелося спускатися в укриття на час ракетної атаки.

.

Про це повідомляє 16 червня Reuters. Журналісти агентства стали свідками того, як делегація автомобілями приїхала до Києва (перед цим африканські лідери відвідували Бучу), а потім африканські політики зайшли в готель, щоб скористатися укриттям.

Після того, як повітряна тривога закінчилася, представник президента ПАР повідомив у твіттері, що місія африканських лідерів проходить «добре і відповідно до плану».

У Києві члени делегації завітали до Михайлівської площі, де знаходиться зруйнована російська військова техніка.

У п’ятницю, 16 червня, до Києва прибула ціла африканська «мирна» делегація, яка наступного дня поїде до російського Санкт-Петербурга.

Її очолюють президенти Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та Сенегалу Маккі Салл. Також до неї входять лідери Замбії та Коморських островів. Єгипет, Уганда та Республіка Конго представлені прем'єрами та чиновниками.

Африканські лідери можуть запропонувати Україні та росії низку «заходів зі зміцнення довіри», пише Reuters, посилаючись на проєкт рамкового документа африканців.

У ньому перераховується низка заходів, які можуть бути запропоновані сторонам: