Ядерное оружие в беларуси – еще не повод для беспокойства, считает Блинкен

https://racurs.ua/n184157-yadernoe-orujie-v-belarusi-esche-ne-povod-dlya-bespokoystva-schitaet-blinken.html

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Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Білий дім уважно стежить за розвитком ситуації через рішення кремлівського злочинця володимира путіна розмістити в білорусі російську тактичну ядерну зброю.

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При цьому Блінкен підкреслив, що США не мають підстав для зміни своєї ядерної політики та вони не бачать жодних вказівок на те, що росія готується застосувати свою ядерну зброю.

Він також наголосив, що США, як і раніше, готові захистити кожен дюйм на території країн НАТО.

Що стосується самої білорусі, це лише ще один приклад безвідповідального та провокаційного вибору лукашенка, який поступається контроль над білоруським суверенітетом проти волі білоруського народу, — зазначив держсекретар США.

путін оголосив у п’ятницю на економічному форумі у Санкт-Петербурзі про те, що першу партію російської тактичної ядерної зброї вже доставлено на територію білорусі.

Виступаючи в Санкт-Петербурзі, він безпідставно напав з критикою на НАТО, звинувативши Альянс в провокуванні Москви.