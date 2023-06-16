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Красный Крест в Украине открыл Телеграм-канал с советами и анонсами полезных тренингов по первой помощи

Красный Крест в Украине открыл Телеграм-канал с советами и анонсами полезных тренингов по первой помощи

16 июн 2023, 22:12
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Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC Ukraine) відкрила Телеграм-канал з порадами та анонсами корисних тренінгів з першої допомоги.


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IFRC Ukraine прагне навчити громадян, як діяти у кризових ситуація, наприклад, як зупинити кров, вгамувати стрес, очистити воду, допомогти тварині після вибуху тощо.

Користувач Телеграм-каналу https://t.me/ifrc_ukraine дізнається про те, як:

  • надати першу допомогу у разі поранення чи травми;
  • підтримати себе та близьких і залишатися в безпеці;
  • зберегти життя і здоров’я в екстремальних умовах;
  • призвичаїтися до життя в новому регіоні або новій країні.

Мета Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні — підтримка людей, які постраждали від міжнародного збройного конфлікту.

У своєму каналі ділитимемося інформацією та порадами, що допоможуть пройти крізь складні часи.

Серед дописів на цьому каналі, наприклад, такі:

  • Що робити, якщо ви опинилися під завалами?
  • Кілька порад, які допоможуть вижити в умовах мінної небезпеки.
  • Як за допомогою підручних засобів очистити технічну воду та зробити її придатною до вживання.

Гасло і тег, який використовує Червоний Хрест — #Знаннярятують.

Источник: Ракурс


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