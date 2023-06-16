Красный Крест в Украине открыл Телеграм-канал с советами и анонсами полезных тренингов по первой помощи

https://racurs.ua/n184156-krasnyy-krest-v-ukraine-otkryl-telegram-kanal-s-sovetami-i-anonsami-poleznyh-treningov-po-pervoy.html

Ракурс

Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC Ukraine) відкрила Телеграм-канал з порадами та анонсами корисних тренінгів з першої допомоги.

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IFRC Ukraine прагне навчити громадян, як діяти у кризових ситуація, наприклад, як зупинити кров, вгамувати стрес, очистити воду, допомогти тварині після вибуху тощо.

Користувач Телеграм-каналу https://t.me/ifrc_ukraine дізнається про те, як:

надати першу допомогу у разі поранення чи травми;

підтримати себе та близьких і залишатися в безпеці;

зберегти життя і здоров’я в екстремальних умовах;

призвичаїтися до життя в новому регіоні або новій країні.

Мета Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні — підтримка людей, які постраждали від міжнародного збройного конфлікту.

У своєму каналі ділитимемося інформацією та порадами, що допоможуть пройти крізь складні часи.

Серед дописів на цьому каналі, наприклад, такі:

Що робити, якщо ви опинилися під завалами?

Кілька порад, які допоможуть вижити в умовах мінної небезпеки.

Як за допомогою підручних засобів очистити технічну воду та зробити її придатною до вживання.

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