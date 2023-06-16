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Червоний Хрест в Україні відкрив Телеграм-канал з порадами та анонсами корисних тренінгів з першої допомоги
Червоний Хрест в Україні відкрив Телеграм-канал з порадами та анонсами корисних тренінгів з першої допомогиhttps://racurs.ua/ua/n184156-chervonyy-hrest-v-ukrayini-vidkryv-telegram-kanal-z-poradamy-ta-anonsamy-korysnyh-treningiv.htmlРакурс
Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC Ukraine) відкрила Телеграм-канал з порадами та анонсами корисних тренінгів з першої допомоги.
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IFRC Ukraine прагне навчити громадян, як діяти у кризових ситуація, наприклад, як зупинити кров, вгамувати стрес, очистити воду, допомогти тварині після вибуху тощо.
Користувач Телеграм-каналу https://t.me/ifrc_ukraine дізнається про те, як:
- надати першу допомогу у разі поранення чи травми;
- підтримати себе та близьких і залишатися в безпеці;
- зберегти життя і здоров’я в екстремальних умовах;
- призвичаїтися до життя в новому регіоні або новій країні.
Мета Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні — підтримка людей, які постраждали від міжнародного збройного конфлікту.
У своєму каналі ділитимемося інформацією та порадами, що допоможуть пройти крізь складні часи.
Серед дописів на цьому каналі, наприклад, такі:
- Що робити, якщо ви опинилися під завалами?
- Кілька порад, які допоможуть вижити в умовах мінної небезпеки.
- Як за допомогою підручних засобів очистити технічну воду та зробити її придатною до вживання.
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