Президент ЮАР все же подтвердил ракетные удары по Киеву во время визита делегации из Африки

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Президент ПАР Сиріл Рамафоса все ж таки підтвердив ракетні удари по Києву під час візиту африканської делегації.

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Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру, тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох боків з тим, щоб мир зміг прийти і проблема була врегульована, — заявив він під час прес-конференції із Володимиром Зеленським.

Відзначимо, що раніше помічник президента ПАР Вінсент Магвеня сумнівався у ракетному обстрілі столиці України 16 червня. Він розповів, що мешканці Києва одразу після завершення тривоги повернулися до нормального життя. На його думку, якби загроза справді існувала, люди не змогли б так легко вийти зі сховищ і піти у своїх звичних справах.

Крім того, президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 складових позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни, які є причинами їхньої «миротворчої місії».

Ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом. Всі війни колись закінчуються, ми віримо, що ця війна має закінчитися якнайшвидше, — заявив Рамафоса на пресконференції.

Ще одною складовою є деескалація конфлікту. Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки.

Президент ПАР зазначив, що обидві країни повинні забезпечити рух зернових і добрив, адже «однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни — ціни на зерно зросли, також є нестача добрив.

Серед інших складових є гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, обов’язковий обмін полоненими та післявоєнна відбудова.