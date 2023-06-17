Блинкен прокомментировал заявление путина о ядерном оружии в беларуси

https://racurs.ua/n184176-blinken-prokommentiroval-zayavlenie-putina-o-yadernom-orujii-v-belarusi.html

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Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на заяву воєнного злочинця, президента росії володимира путіна щодо розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території білорусі.

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Ми не бачимо жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю, — сказав очільник Держдепартаменту на прес-конференції у Вашингтоні, пише Bloomberg.

Блінкен зазначив, що США не бачать причин для коригування власної ядерної позиції.

Він також засудив диктатора, самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка за «безвідповідальний, провокаційний вибір поступитися контролем над суверенітетом білорусі всупереч волі білоруського народу».

Блінкен нагадав, що путін раніше виправдовував своє вторгнення в Україну бажанням гарантувати, що Київ не отримає ядерну зброю.

Було б досить іронічно для президента путіна зараз говорити про розміщення ядерної зброї на території сусідньої держави, зокрема ту, яка відмовилася від ядерної зброї, яка їй дісталася, коли розпався радянський союз, — зауважив він.

Нагадаємо, напередодні воєнний злочинець рф заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території підконтрольної білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.