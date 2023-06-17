Россияне обустроили полигон на оккупированном острове Джарилгач – Генштаб

https://racurs.ua/n184189-rossiyane-obustroili-poligon-na-okkupirovannom-ostrove-djarilgach-genshtab.html

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Воєнні злочинці окупаційної армії росії проводять заходи з підготовки своїх мобілізованих на території тимчасово окупованого острова Джарилгач Херсонської області.

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Російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів, — вказано у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 17 червня.

19 травня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що російські сили з'єднали острів Джарилгач у Чорному морі з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі смт Лазурне. Окупанти облаштували на острові військовий полігон.

Пізніше Генштаб повідомляв, що окупаційні війська розмістили на острові Джарилгач близько трьох сотень своїх військових та 15 вкрадених у місцевих мешканців човнів.

Нагадаємо, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії. Зокрема здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Михайлівка, Новодмитрівка, Червноий Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Молодіжне, Антонівка, Херсон, Чорнобаївка, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.