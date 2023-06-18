Армия рф несет на юге Украины максимальные потери со времен боев за Бахмут в марте - британская разведка

https://racurs.ua/n184208-armiya-rf-neset-na-uge-ukrainy-maksimalnye-poteri-so-vremen-boev-za-bahmut-v-marte-britanskaya.html

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Під час боїв на півдні України російська та українська сторони зазнають значних втрат, стверджується у щоденному зведенні Міноборони Великої Британії. Новий звіт відомство присвятило українському контрнаступу.

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Міністерство зазначає, що втрати росіян, ймовірно, сягнули найвищого рівня з березня, коли битва за Бахмут йшла з найбільшою інтенсивністю. При цьому точні дані про втрати росії та України не наводяться. Чи йдеться лише про загиблих або про поранених, не уточнюється.

В останні кілька днів важкі бої продовжуються. Найінтенсивніші зіткнення відбуваються в Запорізькій області, на заході Донецької області та в околицях Бахмута. У всіх цих районах ЗСУ продовжують проводити наступальні операції, в ході яких вони змогли досягти невеликих успіхів. На півдні російські сили проводять відносно успішні оборонні операції, — також йдеться у звіті.

У Міноборони Великої Британії вважають, що з травня 2022 року в Бахмуті загинули або зазнали поранень понад 60 тис. росіян. За даними США, з грудня 2022 року по травень 2023 року в Бахмуті загинули близько 10 тис. найманців ПВК «Вагнера».

Російські джерела («Медіазона» та «Російська служба Бі-бі-сі») вважають, що підтверджені втрати росіян у Бахмуті та Вугледарі Донецької області у перші п’ять тижнів 2023 року перевищили втрати, які рф зазнала у перші п’ять тижнів повномасштабного вторгнення до України у 2022 роц.

Згідно з цією оцінкою, з 5 січня по 8 лютого 2023 року в Україні загинуло 2504 особи, а в перші тижні вторгнення, з 24 лютого по 30 березня 2022 року, загинули 2175 людей. Всього з початку війни, за підрахунками журналістів, підтверджено загибель 25528 росіян, які брали участь у вторгненні в Україну, але реальні втрати значно вищі.