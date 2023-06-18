Росспропаганда заявила, что немецкие СМИ писали о Буданове в коме, немцы опровергли этот фейк

https://racurs.ua/n184213-rosspropaganda-zayavila-chto-nemeckie-smi-pisali-o-budanove-v-kome-nemcy-oprovergli-etot-feyk.html

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Російська пропаганда заявила, що німецькі ЗМІ писали про очільника ГУР Кирила Буданова в комі. Німці спростували цей фейк.

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У суботу російські (і деякі білоруські) пропагандисти поширили інформацію про те, що німецьке видання Stern нібито підтвердило попередні заяви про поранення та екстрену госпіталізацію в Берліні глави української розвідки Буданова. Німецьке медіа зробило заяву з цього приводу.

Медіа заявило, що вони не публікували новини про важке поранення голови ГУР, а посилання на публікацію вигадала російська пропаганда.

Ця історія — не що інше, як відвертий фейк, черговий фейк російських пропагандистів, — пише Stern у статті.

Далі наголошується, що остання стаття про Буданова датована 28 лютого цього року.

Німці схвильовані тим, що дезінформація про «тяжке поранення» Буданова вже з’явилася іншими мовами. За словами видання, на сайті італійського інформаційного агентства Nova News, яке нібито використовує рф для поширення власної пропаганди, опубліковано статтю на цю тему англійською, іспанською, італійською, німецькою та іншими мовами.