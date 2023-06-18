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Ракурс
На Николаевщине в воде тоже обнаружили холеровидный вибрион

На Николаевщине в воде тоже обнаружили холеровидный вибрион

18 июн 2023, 19:03
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На територіях Миколаївської області, що зазнали підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, також, як і на Одещині, виявили холероподібний вібріон, що може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції.


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Про це 18 червня повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

З метою недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій, ДУ «Миколаївський ОЦКПХ МОЗ» рекомендує не вживати воду в питних цілях, не купатися у відкритих водоймах, не вживати річкову рибу (у т.ч. в’ялену, слабосолону, копчену). Окрім того, варто дотримуватися правил особистої гігієни та обробляти руки антисептичними засобами.

В Одесі у пробах води, взятих біля порту, виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи за Хейбергом. Про це у Телеграмі повідомила Одеська мерія 16 червня.

У відібраних (проб — ред.) 10.06.2023 з точки в м. Одесі (морський порт, причал № 2) виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи по Хейбергу, — йдеться у повідомленні.

У мерії пояснили, що виділені холероподібні НАГ-вібріони не є збудником холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції.

Источник: Ракурс


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