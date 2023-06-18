На Николаевщине в воде тоже обнаружили холеровидный вибрион

https://racurs.ua/n184216-na-nikolaevschine-v-vode-toje-obnarujili-holerovidnyy-vibrion.html

Ракурс

На територіях Миколаївської області, що зазнали підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, також, як і на Одещині, виявили холероподібний вібріон, що може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції.

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Про це 18 червня повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

З метою недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій, ДУ «Миколаївський ОЦКПХ МОЗ» рекомендує не вживати воду в питних цілях, не купатися у відкритих водоймах, не вживати річкову рибу (у т.ч. в’ялену, слабосолону, копчену). Окрім того, варто дотримуватися правил особистої гігієни та обробляти руки антисептичними засобами.

В Одесі у пробах води, взятих біля порту, виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи за Хейбергом. Про це у Телеграмі повідомила Одеська мерія 16 червня.