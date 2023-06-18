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В эвакуацию с бабушкой – почему в Европе забирают детей из семей украинских беженцев
В эвакуацию с бабушкой — почему в Европе забирают детей из семей украинских беженцевhttps://racurs.ua/n184220-v-evakuaciu-s-babushkoy-pochemu-v-evrope-zabiraut-detey-iz-semey-ukrainskih-bejencev.htmlРакурс
В Офісі омбудсмена мають інформацію про 240 випадків, коли соціальні служби європейських країн забирають дітей з сімей українських біженців.
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Про це розповіла представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова в інтерв’ю «Радіо Свобода».
За даними ООН на 6 червня, у Європі перебувають близько 6 млн українців.
Через відмінності у законодавстві, у європейських країнах трапляються випадки, так би мовити, відібрання дитини у людей, з якими вона перебуває. Станом на зараз таких випадків зафіксовано 240.
Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином соціальні служби можуть залучити поліцію і вилучити дитину із сім’ї, — заявила Суслова.
Вона зазначила, що тут є недопрацювання з боку України.
Тому що ми мали повідомити людей, сказати: «Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури». Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку. Офіс уповноваженого намагається слідкувати за цією історією, моніторити ситуацію, надавати правову допомогу жінкам або сім’ям, які опинилися в такій ситуації. Ми працюємо зараз із міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали правову допомогу і переклад, — зазначила представниця омбудсмена.
Суслова пояснила, що родичі дітей, яких забрали європейські соціальні служби, мають обов’язково звернутися до консульського відділу і поінформувати їх, також вони можуть звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини.
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