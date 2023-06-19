ВСУ освободили Пятихатки в Запорожской области. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n184226-osvobojdenie-pyatihatok-na-zaporoje-podtverdili-v-minoborony.html

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Українські військові звільнили населений пункт Пʼятихатки у Запорізькій області. За два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ «Таврія» було звільнено вісім населених пунктів — Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П’ятихатки. Про це 19 червня повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, загалом підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. км.

На минулому тижні наступ Сил оборони відбувався на декількох напрямках. А ворог зазнав суттєвих втрат. Так, на всіх напрямках агресор втратив 4 тис. 600 військових вбитими та пораненими. У полон захисники взяли понад 80 загарбників.

Також ЗСУ знищили понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких — вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.

Нагадаємо, російські так звані воєнкори напередодні заявили, що війська рф залишили село П’ятихатки у Запорізькій області. А військовий оглядач британської газети Guardian Ден Сабба заявив, що П’ятихатки стануть першим селом, яке звільнили українські війська майже за тиждень.