Дело Червинского – суд оставил экс-разведчика под стражей

https://racurs.ua/n184252-delo-chervinskogo-sud-ostavil-eks-razvedchika-pod-strajey.html

Ракурс

Шевченківський райсуд продовжив тримання під вартою Романа Червінського ще на місяць.

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Про це повідомила кореспондентка «Радіо Свобода» з місця подій. Він перебуватиме під вартою до 21 липня.

Засідання проходило в закритому режимі. Суд також ухвалив рішення провести медогляд Червінського. Підтримати його приїхали Олександр Турчинов, Семен Кривонос та Степан Хмара, який намагався потрапити до зали суду перед оголошенням рішення.

Суд задовольнив клопотання про допит головнокомандувача ЗСУ Залужного у справі Червінського, заяви адвокат Червінського Віктор Василюк.

Зараз ми намагаємось додзвонитись до штабу. Щоб Залужний прибув на засідання суду і дав показання. Ми з ним до цього розмовляли й він обіцяв дати правдиві покази у цій справі, — сказав Віктор Василюк.

Наразі Роман Червінський у СІЗО. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Ексрозвідника підозрюють у перевищенні службових повноважень, за версією слідства він самовільно вирішив заволодіти літаком сил рф, а провал операції призвів до обстрілу аеродрому Канатове.

Численні джерела «Радіо Свобода» у розвідувальних колах кажуть, Червінський не міг організувати операцію самотужки.

За даними слідства, Червінський був одним із групи людей, які вирішили заволодіти літаком рф. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

У результаті російські військові отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу збройним силам росії обстріляти летовище.

Свого часу Червінський був долучений до операції, під час якої СБУ і ГУР влітку 2020 року виманили до Мінська 33 найманців групи «Вагнера». Червінський тоді допускав, що провал операції стався через витік з Офісу президента. Нинішню справу він називає помстою ОП.