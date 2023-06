Буданов пообещал россиянам появляться им во снах

Глава ГУР Кирило Буданов спростував повідомлення російських ЗМІ про свою загибель чи поранення і пообіцяв з’являтися у снах до росіян.

.

У такий спосіб очільник української військової розвідки відповів на повідомлення про те, що він мертвий, а відео з його зображенням створено штучним інтелектом.

Повідомлення про те, що генерал-майор Кирило Буданов загинув або отримав важкі поранення, тижнями циркулювали в соцмережах після російського ракетного удару по Києву 29 травня.

Російські державні ЗМІ швидко підхопили теорію змови, неправдиво стверджуючи, що українські ЗМІ повідомляли про смерть Буданова.

А минулого тижня головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов неправдиво заявив, що перебуває в комі в Німеччині. Теорія змови відтоді посилилася ще й головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, про якого тепер неправдиво повідомляється, що він був убитий або поранений. Безпідставні чутки підживив і дегенерат путін минулими вихідними.

�Unconfirmed reports that Kyrylo Budanov, Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine since August 2020, was killed in a Russian missile strike! More info coming soon! pic.twitter.com/WKrtrQGdZ3