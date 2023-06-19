Буданов пообещал россиянам появляться им во снах

https://racurs.ua/n184255-budanov-poobeschal-rossiyanam-poyavlyatsya-im-vo-snah.html

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Глава ГУР Кирило Буданов спростував повідомлення російських ЗМІ про свою загибель чи поранення і пообіцяв з’являтися у снах до росіян.

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Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів — Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних вночі приходитиме у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити, — заявив Буданов для Kyiv Post.

У такий спосіб очільник української військової розвідки відповів на повідомлення про те, що він мертвий, а відео з його зображенням створено штучним інтелектом.

Повідомлення про те, що генерал-майор Кирило Буданов загинув або отримав важкі поранення, тижнями циркулювали в соцмережах після російського ракетного удару по Києву 29 травня.

Російські державні ЗМІ швидко підхопили теорію змови, неправдиво стверджуючи, що українські ЗМІ повідомляли про смерть Буданова.

А минулого тижня головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов неправдиво заявив, що перебуває в комі в Німеччині. Теорія змови відтоді посилилася ще й головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, про якого тепер неправдиво повідомляється, що він був убитий або поранений. Безпідставні чутки підживив і дегенерат путін минулими вихідними.

�Unconfirmed reports that Kyrylo Budanov, Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine since August 2020, was killed in a Russian missile strike! More info coming soon! pic.twitter.com/WKrtrQGdZ3 — US Civil Defense News (@CaptCoronado) June 5, 2023

Навіть відео з Будановим, опубліковане 11 червня, на якому він мовчки дивиться в камеру, щоб підкреслити, що люди повинні залишатися мовчазними щодо літнього наступу України, було недостатньо, щоб переконати теоретиків змови, що він живий, і багато хто стверджував, що його статична поза була знімали, тому що це нібито було легше підробити за допомогою технології штучного інтелекту.

В ексклюзивному коментарі Kyiv Post Буданов додав, що «росіянам та їхнім пропагандистам ще доведеться багато працювати в нервовій, істеричній обстановці».