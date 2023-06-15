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Росспропаганда вслед за Залужным хоронит и Буданова
Росспропаганда вслед за Залужным хоронит и Будановаhttps://racurs.ua/n184116-rosspropaganda-vsled-za-zalujnym-horonit-i-budanova.htmlРакурс
Російські медіа розповсюджують інформацію, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов нібито перебуває у шпиталі Берліну після того, як у сусідній з ним кабінет «влучила російська ракета».
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Росіяни вигадали байку про «важке поранення» Буданова і про те, як його гелікоптером доставляли до Польщі, а потім американським евакуаційним бортом — до Німеччини.
При цьому в день удаваного бомбардування ГУР, 29 травня, наша військова розвідка опублікувала відео, на якому бадьорий Буданов говорить таке:
Хочу вас засмутити: всі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу.
У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов спростував такі заяви, відмовившись коментувати «путінську пропаганду».
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