Банально не хватает ПВО – почему «Шахеды» долетели до Львова, указал Игнат

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Повітряні сили Збройних сил України пояснили, чому іранські дрони-камікадзе «Шахед» минулої ночі долетіли до Львова.

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У нас прекрасна велика держава. Покрити усі напрямки тими системами ППО, які є, зенітними ракетними комплексами великого та середнього радіусу дії, на сьогодні не є можливим, — зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

З його слів, сьогодні засоби ППО розміщені там, де це найбільш потрібно. Вони захищають великі міста, інфраструктурні об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту.

Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того щоб покрити таку державу як Україна ковпаком, як це зробила держава Ізраїль, — пояснив Ігнат.

Саме тому в Україні використовується і винищувальна авіація і мобільні вогневі групи.

Винищувачі 1970-х років не здатні ефективно знищувати цілі. Льотчики здатні і роблять все можливе, є коефіцієнт збиття, якийсь результат. Але техніка морально застаріла, не бачить радар, — додав Ігнат.

Також мобільним вогневим групам складно вночі збити «Шахеди» стрілецькою зброєю через малий радіус ураження. До того ж, «Шахеди» летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути, щоб заплутати ППО і дізнатися про місця розташування наших систем.