Байден увидел прогресс после американо-китайских переговоров

https://racurs.ua/n184275-bayden-uvidel-progress-posle-amerikano-kitayskih-peregovorov.html

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Президент США Джо Байден заявив про прогрес у відновленні американо-китайських відносин після візиту очільника Державного департаменту Ентоні Блінкена до Китаю, під час якого він провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

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Про це повідомляє видання Вloomberg.

Він (Блінкен — ред.) проробив з біса велику роботу. Ми на вірному шляху, — сказав американський лідер.

На запитання, чи відчуває він, що Вашингтон досяг прогресу, Байден вказав, що «він був досягнутий».

Нагадаємо, Блінкен прибув з візитом до Пекіна 18 червня. Держсекретар раніше провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом, які у зовнішньополітичному відомстві США назвали «змістовними і конструктивними».

Наступного дня Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Ці переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року. Блінкен вказав, що офіційний Пекін підтвердив ненадання військової допомоги рф.