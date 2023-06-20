Полиция установила местонахождение 202 пропавших без вести. Фото: weukraine

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Правоохоронці встановили місцеперебування понад 200 осіб, які вважалися зниклими безвісти після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Українці продовжують телефонувати на гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Громадяни повідомляють про зниклих людей, з якими втратили зв’язок після підриву гідроелектростанції в Херсонській області. Про це 20 червня повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що надійшло 311 звернень, а близько 90% цих повідомлень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонщини. Станом на 20 червня встановлене місцезнаходження 202 жителів області.

Однак зниклими безвісти залишаються 109 осіб. Національна поліція займається їх розшуком, проводить слідчі дії.

У Мінреінтеграції наголосили, що повідомляти про зниклих безвісти за особливих обставин, слід повідомити на гарячу лінію уповноваженого за телефоном: 0 800 339 247. А мешканці окупованих територій можуть звертатися у месенджерах Viber або WhatsApp за номером: (095) 896−04−21.

Нагадаємо, країна-агресор росія відхилила запит гуманітарної місії ООН на тимчасово окупований лівий берег Херсонської області. Місія повинна була надавати гуманітарну допомогу та евакуювати цивільних.