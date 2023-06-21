Финляндия откажет в помощи поддерживающим россию странам Африки и Азии

Визит Зеленского в Финляндию 3 мая 2023 года

https://racurs.ua/n184295-finlyandiya-otkajet-v-pomoschi-podderjivauschim-rossiu-stranam-afriki-i-azii.html

Ракурс

Новий уряд Фінляндії має намір припинити витрачати гроші на допомогу тим бідним країнам Африки та Азії, які підтримують росію у війні з Україною.

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Про це пише британська газета Times.

Головний обов’язок Фінляндії— допомагати Україні […] Це неправильно з точки зору моралі— продовжувати надавати допомогу в розвитку країн, які підтримують агресію росії проти України, — сказав Times новий міністр торгівлі та міжнародного розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Як нагадує газета, новий уряд Фінляндії на чолі з правоцентристом Петтарі Орпо і з націоналістами з партії «Істинні фіни» у складі (Тавіо — саме з цієї партії) має намір взагалі скоротити витрати держави, в тому числі допомогу, яка нині становить 1,25 млрд дол. на рік.

Кореспондент Times зазначає, що поки не цілком ясно, кого і за якими критеріями Фінляндія запише в прихильники росії та позбавить допомоги.

Головні одержувачі фінських грошей — Кенія, Танзанія, Ефіопія, Мозамбік і Непал, а вони особливих симпатій до Москви досі не демонстрували.