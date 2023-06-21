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Ракурс
Женщина купила два билета на концерт и пришла с портретом своего погибшего любимого

Женщина купила два билета на концерт и пришла с портретом своего погибшего любимого

21 июн 2023, 09:24
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Жінка придбала два квитки на концерт гурту «Без Обмежень» та прийшла з портретом свого загиблого коханого.


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Про такий випадок повідомив фотограф Андрій Харламов. В Інстаграм він опублікував відповідне фото: біля жінки на вільному місці портрет її загиблого на війні коханого.

Харламов сказав, що ще ніколи не робив більш емоційного фото з концерт у так підписав фото:

Я давно фотографую концерти, я бачив різне: драйв, енергію, лірику, зоряне небо, стадіон у єдиному ритмі, але цей момент довго не відпускає мене.

Я спочатку не зрозумів, що побачив, а потім переді мною склалась історія. Вони дивляться один на одного, цей дотик, цей погляд.

Мені не вистачає слів, я пам‘ятаю як пробрало до кісток і комок у горлі.

Источник: Ракурс


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