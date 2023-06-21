Женщина купила два билета на концерт и пришла с портретом своего погибшего любимого

https://racurs.ua/n184299-jenschina-kupila-dva-bileta-na-koncert-i-prishla-s-portretom-svoego-pogibshego-lubimogo.html

Ракурс

Жінка придбала два квитки на концерт гурту «Без Обмежень» та прийшла з портретом свого загиблого коханого.

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Про такий випадок повідомив фотограф Андрій Харламов. В Інстаграм він опублікував відповідне фото: біля жінки на вільному місці портрет її загиблого на війні коханого.

Харламов сказав, що ще ніколи не робив більш емоційного фото з концерт у так підписав фото: