Жінка придбала два квитки на концерт та прийшла з портретом свого загиблого коханого

https://racurs.ua/ua/n184299-jinka-prydbala-dva-kvytky-na-koncert-ta-pryyshla-z-portretom-svogo-zagyblogo-kohanogo.html

Ракурс

Жінка придбала два квитки на концерт гурту «Без Обмежень» та прийшла з портретом свого загиблого коханого.

.

Про такий випадок повідомив фотограф Андрій Харламов. В Інстаграм він опублікував відповідне фото: біля жінки на вільному місці портрет її загиблого на війні коханого.

Харламов сказав, що ще ніколи не робив більш емоційного фото з концерт у так підписав фото: