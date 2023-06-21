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Жінка придбала два квитки на концерт та прийшла з портретом свого загиблого коханого
Жінка придбала два квитки на концерт та прийшла з портретом свого загиблого коханогоhttps://racurs.ua/ua/n184299-jinka-prydbala-dva-kvytky-na-koncert-ta-pryyshla-z-portretom-svogo-zagyblogo-kohanogo.htmlРакурс
Жінка придбала два квитки на концерт гурту «Без Обмежень» та прийшла з портретом свого загиблого коханого.
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Про такий випадок повідомив фотограф Андрій Харламов. В Інстаграм він опублікував відповідне фото: біля жінки на вільному місці портрет її загиблого на війні коханого.
Харламов сказав, що ще ніколи не робив більш емоційного фото з концерт у так підписав фото:
Я давно фотографую концерти, я бачив різне: драйв, енергію, лірику, зоряне небо, стадіон у єдиному ритмі, але цей момент довго не відпускає мене.
Я спочатку не зрозумів, що побачив, а потім переді мною склалась історія. Вони дивляться один на одного, цей дотик, цей погляд.
Мені не вистачає слів, я пам‘ятаю як пробрало до кісток і комок у горлі.