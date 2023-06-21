Оккупанты в Крыму готовятся к встрече с ВСУ - спутниковые фото укреплений

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Ракурс

Британська розвідка показала російські оборонні укріплення на півночі Криму. Вони розташовані за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає півострів з Херсонською областю. Протяжність укріплень — 9 км.

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Вочевидь росіяни готуються до сценарію, що українські війська спробують зайти в Крим.

рф продовжує будувати обороні рубежі глибоко в тилу. Ці засоби захисту свідчать: російське командування вважає, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим", — додали у розвідці Великої Британії. Там зауважують, що росія розглядає збереження контролю над півостровом як головний політичний пріоритет. Напередодні проекти «Радіо Свобода «Крим.Реалії» і «Схеми» зібрали нові супутникові знімки фортифікацій рф у Криму. Дані свідчать про те, що найбільш укріплений цим регіон Криму — це його північна частина. Від адмінкордону з Херсонською областю та до Джанкоя організовані лінії оборони.

У березні 2023 року біля села вже були помітні з супутника зони фортифікаційних споруд. Вони розпочинаються біля Перекопської затоки, тягнуться до траси Е-97. Ще одна ділянка фортифікацій — біля самого села Філатівка. Порівняно з березнем, ці оборонні споруди збільшили та з'єднали.

Перша лінія — це саме для піхоти і позаду — це вогнева підтримка техніки. І, наскільки я можу судити, вони поєднали всі ці позиції ходами сполучення, тобто добре підготовлений опорний пункт ротний, — описав для «Ражіо Свобода» характер фортифікацій офіцер ЗСУ, журналіст-розслідувач із Криму Євген Лешан.

Цілком можливо, що біля багатьох фортифікацій є мінні поля. Росіяни мінують цехи підприємства «Кримський Титан» в Армянську, що розташоване на півночі анексованого Криму, стверджує Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними Постійного представництва президента України в АР Крим, інженерні підрозділи російської армії в середині червня проходили цехи підприємства, які продовжували працювати, та закладали вибухівку на заводській і прилеглій території.