50 млрд евро Украине от ЕС – Киеву выдвинули условия контроля расходования помощи

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Євросоюз запропонує Україні фінансову допомогу на 50 млрд євро.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 20 червня оголосила, що Єврокомісія пропонує зарезервувати у бюджеті Євросоюзу цю суму для України на наступні чотири роки. Транш включає як запозичення, і гранти.

Допомога буде запропонована у вигляді грантів, пільгових позик та гарантій. Цю суму профінансують коштом внесків держав-членів, а не ринкових позик, пише Bloomberg.

Видання додає, що гроші виділять за умови, що Україна здійснить реформи, спрямовані на покращення верховенства права та боротьбу з корупцією. Фіндопомогу використають на покриття поточних витрат українського уряду та оплату невідкладних пріоритетів реконструкції.

Орієнтовно резерв складатиметься з 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярдів євро кредитів, проте точна річна частка грантів і позик буде щорічно визначатися Європарламентом і Радою ЄС у рамках стандартної бюджетної процедури, повідомили в Єврокомісії.

DW пише, що 39 млрд євро в грантах і кредитах виділять на підтримку держбюджету України.

Вісім мільярдів євро призначено для забезпечення гарантій і створення передумов для інвестицій в Україну, а ще три мільярди у вигляді грантів передбачено для надання країні технічної допомоги.

Водночас в ЄС цього разу встановлять жорстку систему контролю за використанням допомоги. У Брюсселі вирішили висунути додаткову вимогу:

розширені положення про аудит і контроль;

Україна має модернізувати свою систему аудиту і контролю для підвищення ефективності допомоги;

Єврокомісія має отримати можливість проводити перевірки в будь-який момент реалізації плану;

Буде створено незалежну раду аудиторів для запобігання можливим порушенням, шахрайству та корупції, яку зобов’яжуть звітувати перед Єврокомісією про будь-яке виявлене або ймовірне неефективне управління держкоштами, а також про вади системи контролю.

У кулуарах Єврокомісії кажуть, що до війни Україна була однією з найкорумпованіших країн у світі, проте ситуація змінилася. Створення незалежної ради аудиторів залишається вкрай важливим завданням, наголосив він, зазначивши, що експертів з аудиту призначатиме безпосередньо Єврокомісія. Положення про аудит і контроль мають стати юридично зобов’язувальними для України під час підписання рамкового договору.

План Єврокомісії має бути узгоджений з урядом України, зазначив на брифінгу в Брюсселі високопоставлений чиновник ЄС. Це найбільший в історії фінансовий інструмент Євросоюзу, призначений для третьої країни, — підкреслив він.

Чиновник ЄС повідомив, що за основу плану було взято базовий сценарій Міжнародного валютного фонду. Щоб визначити суму поточної макрофінансової допомоги (18 млрд євро) врахували найгірші умови, однак, згідно з прогнозами, ситуація поступово поліпшуватиметься, а надані Україні гарантії мають створити мультиплікативний ефект. Збільшення державних видатків, як прогнозується, спричинить істотнішу зміну результату, наприклад, зростання ВВП.