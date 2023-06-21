Российский снайпер скрылся на водонапорной башне, но оператор дрона не ошибся

https://racurs.ua/n184309-rossiyskiy-snayper-skrylsya-na-vodonapornoy-bashne-no-operator-drona-ne-oshibsya-video.html

Ракурс

Чергове відео знищення російських окупантів опублікували в мережі.

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Російський снайпер обладнав позицію на рештках водонапірної вежі. Утім, практика показала, що це не надійна позиція.

Її помітив український оператор дронів. На відео Юрія Бутусова видно, як оператор здійснив скид вибухівки у влучив у маківку вежі. Перед цим тепловізор помітив трьох окупантів на позиці. Потужний вибух знищив їх.