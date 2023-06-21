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Ракурс
Російський снайпер сховався на водонапірній вежі, але оператор дрона не схибив

Російський снайпер сховався на водонапірній вежі, але оператор дрона не схибив (ВІДЕО)

21 чер 2023, 14:21
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Чергове відео знищення російських окупантів опублікували в мережі.


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Російський снайпер обладнав позицію на рештках водонапірної вежі. Утім, практика показала, що це не надійна позиція.

Її помітив український оператор дронів. На відео Юрія Бутусова видно, як оператор здійснив скид вибухівки у влучив у маківку вежі. Перед цим тепловізор помітив трьох окупантів на позиці. Потужний вибух знищив їх.

Джерело: Ракурс


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