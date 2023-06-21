Смытые подрывом ГЭС мины могут быть где угодно в Черном море - глава ООН по разминированию

https://racurs.ua/n184320-smytye-podryvom-ges-miny-mogut-byt-gde-ugodno-v-chernom-more-glava-oon-po-razminirovaniu.html

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Протипіхотні міни, які змило повінню внаслідок підриву воєнними злочинцями росії греблі Каховської ГЕС, можуть опинитися на будь-яких берегах Чорного моря.

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Про це заявив глава програми ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп, пише CNN.

З його слів, легкі протипіхотні міни можуть рознести течією по всіх узбережжях Чорного моря.

Ми знаємо, що на лівому березі (Дніпра — ред.) широко використовувалися міни, очевидно, щоб запобігти атаці через річку… Я можу зробити висновок, що низка вибухових пристроїв — чи то боєприпаси, що не розірвалися, чи міни та протипіхотні міни — були змиті вниз за течією, — зазначив Хеслоп.

Він вважає, що «ці міни або вже знаходяться в морі, або скоро там будуть».

На жаль, ми бачимо, як протипіхотні міни виносить течією на береги навколо Чорного моря, — додав Хеслоп.

Глава програми ООН з розмінування пояснив, що «міни-метелики» — маленькі, герметичні та пластикові — наповнені рідкими вибуховими речовинами та плавають у воді. Водночас важчі міни, наприклад протитанкові, настільки далеко вода не віднесе.

Десятикілометрова протитанкова міна не зможе подолати таку саму відстань, як 50−60-грамова протипіхотна, — додав Хеслоп.

За його словами, таке хаотичне «забруднення боєприпасами» подолати буде дуже складно.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином росії.