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Появилось видео поврежденного Чонгарского моста после взрывов

Появилось видео поврежденного Чонгарского моста после взрывов (ВИДЕО)

22 июн 2023, 09:58
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Маріонеткова влада тимчасово окупованого Криму 22 червня повідомила про удари по мостах на межі Херсонської області та півострова, а також пошкодження Чонгарського мосту. За словами колаборанта сальдо, для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.


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Згодом кримські пабліки та пропагандистські ЗМІ країни-агресора оприлюднили відео з наслідками вибухів на Чонгарському мосту. Повідомляється також про влучання по недіючому на даний момент мосту через Сиваш, який розташований поряд з Чонгарським.

Нагадаємо, Крим із Херсонською областю з'єднують три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та одна в районі Джанкоя через Чонгар. Дорога через Чонгар — найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область.

Источник: Ракурс


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