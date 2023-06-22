Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Шойгу обещает к концу июня сделать “резервную армию” рф

Шойгу обещает к концу июня сделать «резервную армию» рф

22 июн 2023, 13:51
999

Міністр оборони росії, воєнний злочинець сергій шойгу, доповідаючи російському диктатору володимиру путіну, заявив, що до кінця червня в рф буде сформована резервна армія.


.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ рф, які цитують заяву шойгу на засіданні російського радбезу.

Формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії, плюс до цього п’ять полків 20-ї армії танкової. Там іде все планово. Фактично до кінця червня ми завершимо формування резервної армії і там найближчим часом завершимо формування армійського корпусу, — переконаний шойгу.

Він такою обіцяє забезпечити «резервну армію» 3 тис. 700 одиницями техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров