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Ракурс
Шойгу обіцяє до кінця червня зробити “резервну армію” рф

Шойгу обіцяє до кінця червня зробити «резервну армію» рф

22 чер 2023, 13:51
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Міністр оборони росії, воєнний злочинець сергій шойгу, доповідаючи російському диктатору володимиру путіну, заявив, що до кінця червня в рф буде сформована резервна армія.


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Про це пишуть пропагандистські ЗМІ рф, які цитують заяву шойгу на засіданні російського радбезу.

Формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії, плюс до цього п’ять полків 20-ї армії танкової. Там іде все планово. Фактично до кінця червня ми завершимо формування резервної армії і там найближчим часом завершимо формування армійського корпусу, — переконаний шойгу.

Він такою обіцяє забезпечити «резервну армію» 3 тис. 700 одиницями техніки.

Джерело: Ракурс


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