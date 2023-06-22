Зеленский – россия готовит теракт на ЗАЭС

https://racurs.ua/n184350-zelenskiy-rossiya-gotovit-terakt-na-zaes.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський переконаний, що країна-агресор росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

.

Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції — терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього, — зазначив глава держави під час екстреного відеозвернення 22 червня.

Зеленський нагадав, що радіація не знає державних кордонів і те, «по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру». Він додав, що Україна передає всю наявну інформацію і всі докази партнерам — у Європі, Америці, Китаї, Бразилії, Індії, арабському світі, Африці.

Жодних терактів на атомних станціях ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти, − підсумував президент.

Нагадаємо, 20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив, що є загроза підриву чи аварії на ЗАЕС, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.