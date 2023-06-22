Ракурсhttps://racurs.ua/
В беларуси по неизвестным причинам упал российский вертолет Ми-24
В беларуси по неизвестным причинам упал российский вертолет Ми-24 (ФОТО)https://racurs.ua/n184353-v-belarusi-po-neizvestnym-prichinam-upal-rossiyskiy-vertolet-mi-24-foto.htmlРакурс
У білорусі в четвер, 22 червня, розбився гелікоптер Мі-24, який, ймовірно, належав Повітряним силам рф. Про це повідомляє «Бєларуські Гаюн».
.
Міністерство оборони білорусі заявляє, що гелікоптер Мі-24 «здійснив жорстку посадку» біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами близько 13.30.
Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці аварії працюють рятувальники, а комісія з’ясовує причини катастрофи.
На жаль, екіпаж вижив.