В беларуси по неизвестным причинам упал российский вертолет Ми-24

https://racurs.ua/n184353-v-belarusi-po-neizvestnym-prichinam-upal-rossiyskiy-vertolet-mi-24-foto.html

Ракурс

У білорусі в четвер, 22 червня, розбився гелікоптер Мі-24, який, ймовірно, належав Повітряним силам рф. Про це повідомляє «Бєларуські Гаюн».

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Міністерство оборони білорусі заявляє, що гелікоптер Мі-24 «здійснив жорстку посадку» біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами близько 13.30.

Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці аварії працюють рятувальники, а комісія з’ясовує причини катастрофи.

На жаль, екіпаж вижив.