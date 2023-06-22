В білорусі з невідомих причин впав російський гелікоптер Мі-24

https://racurs.ua/ua/n184353-v-bilorusi-z-nevidomyh-prychyn-vpav-rosiyskyy-gelikopter-mi-24-foto.html

Ракурс

У білорусі в четвер, 22 червня, розбився гелікоптер Мі-24, який, ймовірно, належав Повітряним силам рф. Про це повідомляє «Бєларуські Гаюн».

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Міністерство оборони білорусі заявляє, що гелікоптер Мі-24 «здійснив жорстку посадку» біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами близько 13.30.

Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці аварії працюють рятувальники, а комісія з’ясовує причини катастрофи.

На жаль, екіпаж вижив.