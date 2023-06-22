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Ракурс
В білорусі з невідомих причин впав російський гелікоптер Мі-24

В білорусі з невідомих причин впав російський гелікоптер Мі-24 (ФОТО)

22 чер 2023, 15:36
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У білорусі в четвер, 22 червня, розбився гелікоптер Мі-24, який, ймовірно, належав Повітряним силам рф. Про це повідомляє «Бєларуські Гаюн».


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Міністерство оборони білорусі заявляє, що гелікоптер Мі-24 «здійснив жорстку посадку» біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами близько 13.30.

Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці аварії працюють рятувальники, а комісія з’ясовує причини катастрофи.

На жаль, екіпаж вижив.

Джерело: Ракурс


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