россия изменила логистику перевозок после закрытия моста в Чонгаре

https://racurs.ua/n184355-rossiya-izmenila-logistiku-perevozok-posle-zakrytiya-mosta-v-chongare-video-karta.html

Ракурс

Так званий «міністр транспорту Криму» Микола Лукашенко заявив, що на повне відновлення Чонгарського мосту піде кілька тижнів.

.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов відреагував на пошкодження Чонгарського мосту у четвер, 22 травня. Він сказав, що «далі буде» і зазначив, що це планомірна робота, яка триває.

Про це він сказав в ефірі «24 каналу».

Юсов зазначив, що аналізувати з точки зору військової доцільності речі, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, потрібно вже після їх звільнення, що «обов'язково станеться».

За його словами, триває планомірна робота Сил безпеки та оборони, руху опору та місцевого населення, яке чекає на повернення української законної влади.

В адміністрації президента росії відмовилися коментувати сьогоднішній обстріл Чонгарського мосту, повідомляють російські ЗМІ.

Це питання Міністерства оборони, — зазначив на прохання озвучити реакцію Кремля спікер президента рф дмитро пєсков.

У Слідчому комітеті росії заявляють, що 22 червня Чонгарський міст було обстріляно чотирма ракетами французького виробництва, про що свідчать уламки, які нібито знайдені на місці обстрілу.

За попередніми даними, зафіксовано чотири прильоти невстановлених ракет, — цитує представника військового слідчого управління Слідчого комітету рф російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Російські ЗМІ також поширили ймовірне відео прильоту по мосту. Російські воєнкори показали кадри мосту після влучання.

Так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов вранці 22 червня заявив, що «за можливості» рух там відновлять протягом години. Він також стверджує, що постраждалих немає. Про який саме удар йдеться — представник окупаційних сил тоді не уточнив.

Прокремлівське інформаційне агентство вранці 22 червня заявило, що під «ракетний обстріл» потрапили не один, а декілька мостів між Кримом і Херсонською областю.

Тепер авто замість Чонгарського мосту їдуть через Керченський міст чи Армянськ.