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ПАСЕ одобрила резолюцию о полной поддержке «мирного плана» Зеленского
ПАСЕ одобрила резолюцию о полной поддержке мирного плана Зеленскогоhttps://racurs.ua/n184369-pase-odobrila-rezoluciu-o-polnoy-podderjke-mirnogo-plana-zelenskogo.htmlРакурс
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 22 червня ухвалила резолюцію про «Політичні наслідки агресії рф проти України».
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Про це повідомила голова постійної делегації Верховної ради в ПАРЄ Марія Мезенцева. Зокрема, парламентарі підтримали:
- мирний план президента України,
- продовження та посилення додаткової цивільної та військової допомоги,
- розширення списку фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції в рф, білорусі та третіх країнах,
- створення публічного Реєстру компаній та осіб, які працюють на користь російських інтересів, наприклад, допомагають ухилятися від санкцій,
- визнання ПВК «Вагнера» та інших воєнізованих формувань, які беруть участь у вторгненні рф, — терористичними угрупуваннями,
- визнання режиму рф, як такого, що наслідує ідеологію рашизму,
- визнання рф винною в екоциді, який відбувся через підрив Каховської ГЕС з метою призупинення контрнаступу України.
Також ПАРЄ визнає намір рф підірвати Запорізьку АЕС та підтверджує, що російське керівництво «безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу».
Крім того, 22 червня Асамблея прийняла важливу резолюцію із рекомендацією Міжнародному олімпійському комітету не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором.