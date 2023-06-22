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ПАСЕ одобрила резолюцию о полной поддержке «мирного плана» Зеленского

ПАСЕ одобрила резолюцию о полной поддержке мирного плана Зеленского

22 июн 2023, 21:07
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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 22 червня ухвалила резолюцію про «Політичні наслідки агресії рф проти України».


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Про це повідомила голова постійної делегації Верховної ради в ПАРЄ Марія Мезенцева. Зокрема, парламентарі підтримали:

  • мирний план президента України,
  • продовження та посилення додаткової цивільної та військової допомоги,
  • розширення списку фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції в рф, білорусі та третіх країнах,
  • створення публічного Реєстру компаній та осіб, які працюють на користь російських інтересів, наприклад, допомагають ухилятися від санкцій,
  • визнання ПВК «Вагнера» та інших воєнізованих формувань, які беруть участь у вторгненні рф, — терористичними угрупуваннями,
  • визнання режиму рф, як такого, що наслідує ідеологію рашизму,
  • визнання рф винною в екоциді, який відбувся через підрив Каховської ГЕС з метою призупинення контрнаступу України.

Також ПАРЄ визнає намір рф підірвати Запорізьку АЕС та підтверджує, що російське керівництво «безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу».

Крім того, 22 червня Асамблея прийняла важливу резолюцію із рекомендацією Міжнародному олімпійському комітету не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором.

Источник: Ракурс


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