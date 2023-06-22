ПАРЄ схвалила резолюцію про повну підтримку «мирного плану» Зеленського

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 22 червня ухвалила резолюцію про «Політичні наслідки агресії рф проти України».

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Про це повідомила голова постійної делегації Верховної ради в ПАРЄ Марія Мезенцева. Зокрема, парламентарі підтримали:

мирний план президента України,

продовження та посилення додаткової цивільної та військової допомоги,

розширення списку фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції в рф, білорусі та третіх країнах,

створення публічного Реєстру компаній та осіб, які працюють на користь російських інтересів, наприклад, допомагають ухилятися від санкцій,

визнання ПВК «Вагнера» та інших воєнізованих формувань, які беруть участь у вторгненні рф, — терористичними угрупуваннями,

визнання режиму рф, як такого, що наслідує ідеологію рашизму,

визнання рф винною в екоциді, який відбувся через підрив Каховської ГЕС з метою призупинення контрнаступу України.

Також ПАРЄ визнає намір рф підірвати Запорізьку АЕС та підтверджує, що російське керівництво «безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу».

Крім того, 22 червня Асамблея прийняла важливу резолюцію із рекомендацією Міжнародному олімпійському комітету не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором.