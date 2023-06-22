Будет столько контрнаступлений, сколько нужно, чтобы выгнать россию из Украины - Кулеба

https://racurs.ua/n184372-budet-stolko-kontrnastupleniy-skolko-nujno-chtoby-vygnat-rossiu-iz-ukrainy-kuleba.html

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Збройні сили України можуть провести ще кілька контрнаступів, нинішній може не стати останнім і вирішальним, контрнаступальних операцій буде стільки, скільки потрібно для того, щоб вигнати росію з території України.

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Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба «Суспільному».

«Суспільне Новини» взяло інтерв’ю в міністра закордонних справ у Лондоні під час конференції з відновлення України. Кулеба розповів про підтримку союзниками членства України в НАТО, яку Україна хоче почути на липневому саміті у Вільнюсі, постачання зброї під час контрнаступу та реакцію міжнародної спільноти на підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

Не треба дивитися на цей контрнаступ як на останній і вирішальний. Якщо ми за цей контрнаступ звільнимо всю Україну — слава Богу, всім подякуємо. Але війна — це така штука, де маєш думати на два-три кроки вперед, — повідомив очільник МЗС.

Він також вважає, що «Україна — не тягар для НАТО, а актив», а якщо не трапиться «форс-мажорів», Україна запустить процес переговорів про членство в ЄС до кінця року. За словами міністра, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн «надзвичайно» допомагає в цьому.

Очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі «частково задоволені»:

Крок до Альянсу буде зроблений. Питання, наскільки він буде довгим". Членство України в НАТО — єдиний спосіб запобігти новим війнам в Європі.

На думку Кулеби, якщо до повномасштабної війни Україна більше потребувала НАТО, щоб захиститися і зміцнитися, то тепер НАТО потребує України". Україна стала державою, яка здатна захищати східний фланг Альянсу.

Кулеба також сказав, що Україна захищатиме країни Балтії в разі вступу до НАТО.

Зараз, умовно кажучи, коли балтійські країни просять Німеччину надіслати бригаду, щоб захищати їх від росії, то після набуття Україною членства в НАТО, яка бригада стоятиме в балтійській країні? Українська.

Робота над організацією Саміту формули миру, який президент Зеленський анонсував на липень, триває, бо ключове для України — склад учасників. Вже є орієнтовна дата саміту та відома країна, яка погодилась його прийняти.

Міністр також повідомив, що західні партнери «з розумінням» ставляться до позиції України, що переговори з рф можливі тільки після виведення російських військ з території України, союзники не з західних країн — «з повагою».